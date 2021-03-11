القضاء يصادق على أقوال المتهم بقتل "جاسم حطاب الهليجي" والد المحامي

شفق نيوز/ صدقت محكمة تحقيق العمارة في محافظة ميسان يوم الخميس اعترافات المتهم بجريمة قتل المجنى عليه (جاسم حطاب الهليجي) والد المحامي المختطف (علي) بعد القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المتهم افاد باعترافاته أن المجنى عليه (زوج عمته) كان يتهمه بإختطاف ابنه ما أدى الى حدوث خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها، مبينا أن الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجنى عليه".

وأقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، مساء أمس الأربعاء على قتل والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي)، بمنطقة المعارض، وأردوه قتيلا على الفور.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

و نأت حركة "أنصار الله الأوفياء" أحد الفصائل الشيعية المنضوية بالحشد الشعبي في بيان اليوم الخميس بنفسها عن اغتيال (جاسب حطاب الهليجي)، ونجله الناشط المحامي (علي الهليجي).