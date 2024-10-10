القضاء يدين شخصا انتحل صفة ضابط بمكتب السوداني

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة أدانت شخصا انتحل صفة ضابطا رفيع المستوى في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات ضد متهم تمت إدانته بانتحال صفة ضابط برتبة عميد في مكتب السوداني، ثم حاول ابتزاز مدير شباب ورياضة ذي قار، مهند السهلاني".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".