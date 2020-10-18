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القضاء يباشر التحقيقات بمجزرة هزت العراق

Category: أمـن

Date: 2020-10-18T06:09:33+0000
القضاء يباشر التحقيقات بمجزرة هزت العراق

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، المباشرة بإجراء التحقيقات القضائية بشأن مجزرة بلد.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب باشرت بإجراء التحقيق الاصولي بخصوص جريمة خطف وقتل عدد من المواطنين".

وأضاف البيان ان التحقيقات ستشمل "جريمة قتل احد منتسبي الحشد الشعبي والتي سبقت تلك الجريمة التي حصلت في منطقة الفرحاتية التابعة الى قضاء بلد في محافظة صلاح الدين".

وكان مسلحون مجهولون قد أعدموا، السبت (17 تشرين الأول 2020)، ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

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