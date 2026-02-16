القضاء: إكمال الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 معتقل "داعشي" من المنقولين للعراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، عن إكمال الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 معتقل "داعشي" من المنقولين للسجون العراقية.

وقال المجلس في ي بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، القاضي خالد المشهداني، أجرى رفقة قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ، علي حسين جفات، زيارة ميدانية لموقع التحقيق المخصص لمتهمي كيان داعش الإرهابي المنقولين من السجون السورية إلى العراق، لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقية".

ولفت إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى أكملت الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن، فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن الـ18 عاماً، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم".

يذكر أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.

وكانت وثيقة صادرة عن وزارة العدل - دائرة الإصلاح العراقية - قد أظهرت إحصائية بأعداد النزلاء الأجانب والعرب من عناصر داعش المودعين في السجون، وموزعين بحسب جنسياتهم.

وبحسب الجدول، الذي نشرته وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم الاثنين، فقد بلغ المجموع الكلي للنزلاء (5704) نزلاء من جنسيات مختلفة، تصدرتهم الجنسية السورية بـ(3544) نزيلاً، تلتها تركيا بـ(181) ثم المغرب بـ(187) ومصر بـ(116)، فضلاً عن جنسيات عربية وأجنبية أخرى بينها السعودية وروسيا وإيران وأوكرانيا وباكستان وأفغانستان ودول أوروبية وآسيوية.

كما أظهرت الإحصائية وجود (460) نزيلاً عراقياً ضمن السجن، إلى جانب أعداد متفاوتة من جنسيات أخرى بينها الأردن والجزائر وإندونيسيا وبلجيكا وهولندا وتونس والولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.