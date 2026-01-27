القضاء في بغداد يحكم بالمؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات الكرخ، أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات من بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم، فقد ضبطت بحوزة المدانين كميات كبيرة من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وأوضح البيان، أن الأحكام صدرت بحقهم وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.