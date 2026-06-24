القضاء العراقي يوجه بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على مستخدمي الطائرات المسيرة

شفق نيوز- بغداد

وجّه مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بحق كل من يقوم بصناعة أو استخدام أو حيازة الطائرات المسيّرة التي تُستعمل لأغراض وانشطة مخالفة للقانون.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوجيه يشمل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين يثبت تورطهم بهذا الصدد، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي ممارسات قد تهدد السلم المجتمعي أو تُستغل في ارتكاب أعمال مجرّمة، مشدداً على ضرورة تطبيق النصوص القانونية النافذة بحق المخالفين.

ويأتي هذا التوجيه القضائي المشدد على خلفية التصعيد غير المسبوق الذي شهدته البلاد في هجمات الطائرات المسيّرة خلال التوترات الأمنية التي بلغت ذروتها بين شهري شباط ونيسان الماضيين، قبل توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث استهدفت تلك الهجمات مقار بعثات دبلوماسية وقواعد عسكرية، مما دفع باتجاه مطالبات سياسية وشعبية واسعة بحصر حيازة هذه التقنيات العسكرية بيد الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة.