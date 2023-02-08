القضاء العراقي يوجه باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى السيء.. وثيقة

شفق نيوز/ وجه مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى المسيء للذوق العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في اعمام رسمي وجهه إلى رئاسة الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ومحاكم الاستئناف كافة، وتنشره أدناه وكالة شفق نيوز، إنه لوحظ من خلال الرصد الاعلامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية اضافة الى الاساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام.

وانتشرت في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابط لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، فيما أطلقت وزارة الداخلية العراقية حملة لرصد تلك المحتويات.