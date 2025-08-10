القضاء العراقي يكشف تفاصيل إحباط "مجزرة دموية" تستهدف زائري الأربعينية

شفق نيوز– كربلاء

أعلنت محكمة تحقيق كربلاء، اليوم الأحد، عن تفاصيل القبض على شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تخطط لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين في المحافظة.

وقال أعلام القضاء في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بإشراف مباشر من قاضي محكمة تحقيق كربلاء، وبجهود خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة، تم إلقاء القبض على 23 متهماً بالإرهاب موزعين بين محافظات الجنوب والفرات الأوسط وبغداد، من بينهم امرأة، وتم تصديق أقوالهم قضائياً.

واعترف المدانون، وفق البيان، بوجود مخطط إرهابي يستهدف أمن وسلامة الزائرين المشاركين في أربعينية الإمام الحسين، يتمثل في تصنيع وزرع عبوات ناسفة على طرق سير الزائرين في المحور الجنوبي، بالإضافة إلى دس سموم قاتلة في أواني الطعام المقدم للزائرين، وهو المخطط الذي أشرف عليه طالب في قسم التخدير، فضلاً عن حرق المواكب الخدمية.

وكشفت التحقيقات استخدام تنظيم داعش لأساليب تجنيد متطورة، بدءاً من غسيل الأدمغة عبر الكتب الدموية والمحتوى الجهادي المضلل، مروراً بإدماج العناصر في مجموعات للتثقيف الديني المحرف وربطهم بمشايخ معدين خصيصاً، وانتهاءً بإجبارهم على مبايعة قيادة التنظيم الإرهابي.

ودعا مجلس القضاء الأعلى الأهالي إلى مراقبة أنشطة أبنائهم على المنصات الرقمية والانتباه لأي تغيير في سلوكهم أو توجهاتهم العقائدية، مع الإبلاغ الفوري للسلطات الأمنية عن أي سلوك مشبوه. كما حذر أصحاب المواكب والحسينيات من السماح لأي شخص مجهول الهوية بالوصول إلى مناطق إعداد الطعام والمشروبات، مع تشديد الرقابة على جميع المستلزمات الغذائية.

وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابي قد أعلن الخميس الماضي، عن ضبط خلية تابعة لتنظيم داعش ذات علاقات تخابر مع إسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد زائري الأربعينية.

وتم القبض، بحسب الخطابي، على 22 عنصراً متورطين في إعداد عبوات ناسفة واستهداف القوات الأمنية والمواكب الخدمية، بعد عملية استخباراتية أشرفت عليها محكمة كربلاء وأدت إلى إحباط المخطط.