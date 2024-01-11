القضاء العراقي يقضي بالسجن 6 سنوات بحق 3 أشخاص "يروجون لأفكار البعث"

شفق نيوز/ قضت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، يوم الخميس، بالسجن ست سنوات لثلاثة أشخاص قالت إنهم "روجوا لأفكار حزب البعث المحظور".

وقال إلام مجلس القضاء الأعلى، إن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق ثلاثة أشخاص عن جريمة الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر البيان، أن "الحكم صدر على كل واحد منهم لقيامهم بالاشتراك والانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره من خلال نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر ملصقات على الجدران تمجد بالنظام السابق بعنوان (جيش الأسد صدام) خلال عام 2022.

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لإحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".