بطلب من السويد .. القضاء العراقي يفكك عصابة "الثعلب الكوردي"

شفق نيوز - بغداد

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، يوم الخميس، القاء القبض على "أبرز" المتهمين ضمن عناصر الشبكات الاجرامية المنظمة ذات التأثير المباشر في السويد وذلك استجابة لطلب قانوني رسمي مقدم من السلطات السويدية.

وذكر المركز في بيان اليوم، أنه "تم القبض على عناصر العصابة وهم، علي شهاب احمد/ مسؤول نقل والدعم الاستراتيجي، وجلال دريد عزوز/ نائب زعيم العصابة، وفادي دريد جلال/ مسؤول مقاطعة، وأحمد علاء فوزي، والبراء بن صلاح بورقعة، والذين ينتمون إلى عصابة الثعلب الكوردي بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية في العراق بالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي وذلك بناء على التعاون والتنسيق المشترك بين المركز الوطني والادعاء العام السويدي.

ونقل البيان عن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، قوله إن "التعاون الدولي في هذا الملف مستمر وفاعل مضيفا أن المتهمين يعدون من الشخصيات الخطيرة المدرجة ضمن قائمة أخطر المطلوبين لدى وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (اليوروبول) الأمر الذي يجعل ملاحقته أولوية قضائية عالية".

وتعد عصابة "الثعلب الكوردي من أخطر الشبكات الأجرامية في شمال أوروبا، يتزعمها "راوة مجيد" من مواليد العام 1986 المولود في إيران من أبوين كورديين ينحدران من العراق. والشبكة متورطة بتهريب المخدرات الى السويد، وتنفيذ عمليات عنف مسلح، و تجنيد القاصرين لعمليات الاغتيال.

وشهدت الشبكة انقساماً داخلياً حاداً في نهاية العام 2023 أسفر عن اندلاع حرب شوارع دامية إثر خلاف داخلي نشب بين راوة مجيد ونائبه السابق "إسماعيل عبدة" الملقب بـ"فراولة" ادى الى حدوث موجة من القتل المتبادل استهدفت أفراد عائلات الطرفين، وتحولت السويد إلى واحدة من أكثر دول أوروبا تسجيلاً لحوادث الانفجارات وتبادل إطلاق النار.

ومن تلك الحوادث التي وقعت جراء الصراع داخل الشبكة مقتل الشاب المدعو مصطفى الجبوري في العاصمة بغداد في العام 2024، الذي يمتلك علاقات مع شبكة "فوكستروت" الإجرامية في السويد التابعة لـ "الثعلب الكوردي".

ومصطفى المولود في بغداد عام 1989 كان له منذ عدة سنوات علاقات مع عصابة راوة مجيد. وأدى دوراً مركزياً في الصراع الداخلي الذي احتدم في الشبكة.