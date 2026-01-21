القضاء العراقي يعلن تفاصيل اعتقال "أبو البراء" من قبل الحشد الشعبي

شفق نيوز- نينوى

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأربعاء، تفاصيل اعتقال المروج لتنظيم داعش الإرهابي والمكنى "أبو البراء"، خلال عملية نفذتها قوة من الحشد الشعبي.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة التحقيق المركزية، تمكنت من القبض على المروج لكيان داعش الإرهابي المكنّى (أبو البراء)، وذلك عبر كمين محكم نفذ في محافظة نينوى – منطقة الهرمات الخامسة"، مبينا أن "الإرهابي (أبو البراء) ألقي القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، فيما تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي من تنفيذ هذه العملية".

وأضاف أن "المتهم ينتمي إلى عائلة إرهابية تنتمي الى كيان داعش الإرهابي، حيث يُعد والده من الشرعيين في التنظيم وصادر بحقه حكم قضائي، فضلاً عن انتماء إخوته وأعمامه للتنظيم الإرهابي".

وكان أمن الحشد الشعبي، أعلن، أمس الأول الاثنين، عن عملية نوعية أسفرت عن القبض على "قيادي داعـشي بارز"، يُعد من أخطر القيادات الميدانية في التنظيم، والمسؤول المباشر عن مفارز "داعـش" في صحراء الموصل والأراضي السورية، حيث كان يشرف على التخطيط وإدارة العمليات وتنظيم تحركات الخلايا النائمة.

وأشار إلى أن الإرهابي المكنى ( أبو البراء) ينشط في الترويج الإعلامي لداعش الإرهابي من خلال نشر مقاطع فيديو تتعلق بنشاطاتهم الإرهابية في العراق وسوريا، بهدف دعم الدعاية المتطرفة وبث الأفكار الإرهابية.