القضاء العراقي يعلق على "اعتراف فيديوي" لأحد المتهمين باغتيال هشام الهاشمي (فيديو)

شفق نيوز - بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الاثنين، توضيحاً يتعلق بمقطع مصور يظهر فيه أحد المتهمين باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، واصفاً الفيديو بأنه مخالف للإجراءات التحقيقية.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر فيه المتهم المفرج عنه (أحمد حمداوي عويد) في قضية اغتيال الشهيد (هشام الهاشمي) يدلي فيه بأقواله بخصوص الجريمة المذكورة".

وأضاف "هنا يوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المتهم المذكور سبق وأن تم توقيفه سابقاً على ذمة لجنة الأمر الديواني رقم 29 المعروفة بـ(لجنة أبو رغيف) المشكلة في زمن الحكومة السابقة بتهمة اشتراكه في جريمة قتل الشهيد هشام الهاشمي".

وتابع "المتهم تم تدوين أقواله في حينها أمام الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر قضايا اللجنة المذكورة، ولم يذكر في أقواله المدونة أمام الهيئة أعلاه ما تم ذكره من قبله في مقطع الفيديو المشار اليه".

ونوه إلى أن "نشر هذا المقطع والذي يبدو واضحاً تصويره من قبل أحد ضباط الشرطة في اللجنة المذكورة بالكيفية الظاهرة يعد مخالفة للإجراءات التحقيقية التي رسمها القانون ومحاولة واضحة لتظليل الرأي العام".

واغتيل الخبير الأمني هشام الهاشمي في 6 تموز/ يوليو 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي تموز/ يوليو 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاماً.

وفي 7 آيار/ مايو 2023، أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام بحق قاتل الخبير الأمني المعروف هشام الهاشمي وذلك بعد تأجيل جلسة النطق بالحكم لعشر مرات متتالية.

وقال مصدر في مجلس القضاء الأعلى لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان بقتل الهاشمي.

بدوره أكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم (أحمد حمداوي عويد) عن جريمة قتل الخبير الأمني (هشام الهاشمي)".