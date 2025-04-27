القضاء العراقي يعتقل متهما على صلة بحادثة دهس في أمريكا

شفق نيوز/ أعلن القضاء العراقي، يوم الأحد، عن القبض على متهم على صلة بحادثة دهس جرت في الولايات المتحدة، فيما بين أنه ينتمي لتنظيم داعش.

وقال القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، ألقى القبض على متورط ينتمي لكيان داعش الارهابي قام بالتحريض عن حادثة الدهس التي وقعت في الولايات المتحدة الامريكية في كانون الثاني سنة 2025، والتي أدت إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 30 أخرين".

وأضاف "تلقى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي طلبا من الولايات المتحدة الامريكية للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بالعملية الإرهابية التي وقعت في مدينة نيو أورليانز قام فيها مسلح بدهس حشد من المحتفلين بشاحنة قبل ان يطلق النار عليهم".

وتابع "بدورها، قامت محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على التحقيقات وتحليل الأدلة، بتحديد هوية المتهم والقاء القبض عليه في العراق كونه أحد عناصر ما يسمى بمكتب العمليات الخارجية لكيان داعش الارهابي، فيما سيعرض الارهابي على القضاء العراقي لمحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وتأكيدا لالتزام العراق بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن العالمي".