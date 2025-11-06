القضاء العراقي يطلق سراح 37 ألف سجين ويسترد أكثر من 40 مليار دينار بالعفو

شفق نيوز- بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، عن إحصائية جديدة خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل لشهر تشرين الأول، كذلك المبالغ المستردة من القانون.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا قانون العفو بلغ 37253 شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، والمكفَّلين، والمحكومين غيابياً إلى 150471 شخصاً".

وأضاف: "أما المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها 40,901,459,869 ديناراً، في حين بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار 34,347,414.44 دولاراً، وأربعة وأربعين سنتاً".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان قد وجه، في مطلع العام 2025، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقر من قبل مجلس النواب.