القضاء العراقي يطلق سراح "أبو جنة" بكفالة مالية

شفق نيوز- نينوى

قررت محكمة تحقيق نينوى، يوم الخميس، إطلاق سراح صانع المحتوى الشهير "أبو جنة" بكفالة مالية، بعد نحو أسبوعين من توقيفه على ذمة التحقيق.

وقال محمد الكراف، محامي "أبو جنة" لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق نينوى قررت إطلاق سراح أبو جنة بكفالة مالية، بعد أن رأت الجهات التحقيقية والقضائية انتفاء الشبهات المتعلقة بغسيل الأموال التي كانت محل التدقيق والتحقيق خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "القضية أخذت منحى قانونياً آخر يتعلق بجرائم الاحتيال وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، وهي من الجرائم التي تُصنف قانوناً ضمن الجنح".

وأوضح الكراف أن "قرار إطلاق السراح جاء بعد مضي فترة التوقيف القانونية واستكمال جانب مهم من التحقيقات، حيث وافقت المحكمة على الإفراج عنه بكفالة مالية، فضلاً عن كفالة أربعة أشخاص تكفلوا بحضوره أمام الجهات المختصة عند الحاجة".

وأكد أن "الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ما تزال مستمرة، فيما سيواصل القضاء النظر في الملف وفق السياقات القانونية المعتمدة".

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 31 آيار/ مايو الماضي باعتقال صانع المحتوى الشهير "أبو جنة" للتحقيق معه بشأن مصادر الأموال والهدايا التي يظهر وهو يوزعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إن "التحقيق يتركز على مصادر الأموال والهدايا التي يقدمها أبو جنة في مقاطع الفيديو، وليس على المحتوى الذي يقدمه".

وبين أن "صانع المحتوى يظهر في تسجيلات متداولة وهو يوزع سيارات حديثة وعجلات ومبالغ مالية وهدايا متنوعة".