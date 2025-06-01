القضاء العراقي يصدر أمر استقدام بحق محلل سياسي شهير بتهمة "النصب والاحتيال"

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي، يوم الأحد، بصدور أمر استقدام بحق محلل سياسي شهير بتهمة "النصب والاحتيال" في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد أصدرت أمر أستقدام بحق المتهم (ن. ق) وفق أحكام المادة 456 عقوبات عن جريمة النصب والاحتيال، وسيتم كشف تفاصيل القضية لاحقاً".

وأشار، إلى أن "المتهم له سوابق وأحكام جنائية مثبتة، وهي حكم محكمة جنح الحلة المادة 267 ق.ع ثلاث سنوات (تهريب)، وحكم محكمة جنايات بابل المادة 405 ق.ع (قتل) 12 سنة".