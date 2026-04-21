القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق "شاجور الألعاب" ضمن حملة المحتوى الهابط

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر قضائي، مساء اليوم الثلاثاء، بصدور مذكرات قبض بحق الملقبين بـ"شاجور الألعاب" ضمن حملة "مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة" والتي بدأ العمل بها قبل حوالي ثلاث سنوات للحد من انتشار المحتوى الذي يُسيء للذوق العام في العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القضاء العراقي أصدر مذكرات قبض بحق كل من المدعو (رافد) والمدعو (خالد) الملقبين بـ(شاجور الألعاب)، وذلك بعد تحريك شكوى من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية.

وأشار إلى أن مذكرات القبض صدرت استناداً إلى ما نُسب إلى المتهمين من نشر وترويج محتوى هابط ومخالف للآداب العامة.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات من اتخاذ لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية إجراءات قانونية مماثلة بحق عبد الرحمن محمد نجم الملقب بـ"أبو جنة"، بتهم تشمل الترويج والتشجيع على نشر محتوى مخل بالحياء والآداب العامة.

وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.

بدورها تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى منذ شهر شباط/ فبراير من العام 2023، حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عشرات الأشخاص في عموم العراق.

لكن في المقابل، يحذر ناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى "الهابط" الذي لم توضع له معايير محددة، متسائلين عن آليات ومعايير تحديد المحتوى الهابط من الإيجابي، والتي هي وفقهم "فضفاضة" ولا تخضع لنصوص قانونية صريحة وملزمة.

ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.