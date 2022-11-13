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القضاء العراقي يصدر حكم الاعدام بحق ارهابي يحمل الجنسية (الافغانية)

Category: أمـن

Date: 2022-11-13T09:15:42+0000
القضاء العراقي يصدر حكم الاعدام بحق ارهابي يحمل الجنسية (الافغانية)

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، يوم الأحد، حكما بالاعدام بحق "مجرم ارهابي" يحمل الجنسية (الافغانية) عن جريمة العمل مع تنظيم داعش بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان اليوم أن "المجرم الارهابي دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته وعمل مع عصابات داعش الارهابية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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