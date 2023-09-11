القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام أفراد "عصابة دولية" لتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الإثنين، حكماً بإعدام أفراد عصابة مختصة بالتجارة الدولية للمخدرات.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "افراد العصابة اعتقلتهم المديرية العامة للأمن والانضباط (التحقيقات والأمن الوقائي) في وقت سابق".

وتعد العصابة بحسب البيان "أحد أبرز عصابات تجارة المخدرات الدولية، وبعد إكمال التحقيقات إحالتهم الى القضاء العراقي و تم إصدار حكم بحقهم بالإعدام شنقاً حتى الموت".