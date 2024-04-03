عمل عسكرياً بمفرزة "الفاروق" .. القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام "داعشي"

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، حكما بإعدام أحد عناصر تنظيم داعش، اعتقلته مديرية الأمن والانضباط بالحشد الشعبي في وقت سابق.

وكان الداعشي المكنى (أبو إسامة) قد عمل بصفة "عنصر عسكري" في مفرزة ما تسمى بـ (الفاروق) أبان سيطرة تنـظيم “داعش” على محافظة نينوى، وفقا لبيان صادر عن هيئة الحشد اليوم الأربعاء.

وبعد تحرير محافظة نينوى، زاول عمله بصفة ناقل لدى تنظيم داعش فيما تسمى (فرقة النهاوند) والذي كان يجهز الدعم اللوجستي ويقوم بنقل الأسلحة و شرائح (SMS) الى مفارز التنظيم داخل و خارج محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في البيان، أنه تم إلقاء القبض على الإرهابي بخطة استخبارية نوعية من قبل مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، بعد تمكنها من متابعته ورصده.

وبعد إكمال التحقيقات، أصدر القضاء العراقي حكم الإعدام شنقًا حتى المـوت بحق "الداعشي"، بحسب البيان.