النجف والبصرة .. الإعدام بحق تاجر مخدرات دولي وشاب ينتحر حرقاً

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق تاجر مخدرات "دولي" أُدين بإدارة شبكة لترويج المواد المخدرة داخل المحافظة.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية أطاحت بالمدان في مطار بغداد الدولي فور عودته من لبنان، لثبوت تورطه بإرسال شحنات مخدرة لمروجين في النجف.

وفي سياق أمني آخر، سجلت محافظة البصرة حادثة انتحار مأساوية في ناحية "خور الزبير".

وذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان، أن شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً، وهو من سكنة محافظة كربلاء، أقدم على إضرام النار في جسده باستخدام مادة "البنزين" لأسباب لا تزال مجهولة، مشيرة إلى نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادث.