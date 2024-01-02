القضاء العراقي يصدر أحكام الإعدام والمؤبد بحق 4 عناصر من داعش بينهم "أبو دجانة"

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، أن السلطات القضائية أصدرت احكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق 4 عناصر من تنظيم داعش أُدينوا بتنفيذ هجمات مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى بين صفوف المدنيين والقوات الامنية.

وقالت الخلية في بيان اليوم، أنه "على خلفية عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني في وقت سابق بمحافظة كركوك أسفرت عن الإطاحة بالارهابي المكنى (أبو دجانة) المطلوب وفق أحكام المادة (4) ارهاب وإفشال مخططه الإرهابي الذي كان يحاول تنفيذه داخل أسواق كركوك باسم (غزوة العيد)".

ووفقا للبيان فإن "الإرهابي المذكور قام بارتكاب عمليات إجرامية عدة استهدفت القوات الأمنية في مناطق متفرقة بالمحافظة منها استهداف مفرزة شرطة في منطقة "بنجا علي" واستهداف عجلة منتسب بعبوة ناسفة في منطقة "الفيلق" وكذلك استهداف دورية للنجدة قرب ملعب "واحد حزيران" راح ضحيتها العديد من الضحايا والجرحى.

وأشار البيان إلى أنه "بعد استكمال التحقيقات معه جرت إحالته إلى القضاء العراقي، وقد أصدرت محكمة جنايات كركوك حكماً بالإعدام بحقه نتيجة انتمائه إلى داعش وارتكابه الجرائم بحق القوات الأمنية والمدنيين".

وفي سياق متصل أصدر القضاء حكمه بالسجن المؤبد بحق ثلاثة ارهابيين بتهمة استهداف سيطرة الـ (55) التي تقع بأطراف مدينة كركوك قرب الطريق الحولي.

وتابع البيان أن الهجوم أسفر "عن إصابة ضابط ومنتسب في القوات الأمنية بجروح بليغة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مفارزنا لمتابعة ومراقبة المتهمين بالتنسيق مع الجهد الفني ما أفضى إلى القبض عليهم بفترة وجيزة في مناطق متفرقة من المحافظة"، منوها البيان إلى أنه "بعد اكمال التحقيقات تم إحالتهم إلى القضاء الذي أصدر حكماً بالسجن المؤبد بحقهم".