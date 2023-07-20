العراق .. الإعدام لمدانين استوردوا 36 كغم من الكريستال وعلى داعشي شارك بعمليات مسلحة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، حكما بالإعدام بحق مدان ينتمي لتنظيم داعش شارك بعمليات ضد القوات الامنية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، أن "الارهابي كان يعمل في احدى المرابطات التابعة لعصابات داعش الارهابية وقد شارك بالعديد من الاعمال الارهابية ضد القوات الامنية".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

في غضون ذلك اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، حكما بالاعدام بحق اربعة مدانين بالاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان آخر، ان "حكماً بالاعدام صدر بحق اربعة مجرمين اعترفوا بقيامهم باستيراد (36) كيلوغراما من المواد المخدرة (الكريستال) والتي تم جلبها من لبنان".

واضاف ان"المخدرات تم إخفاؤها داخل احد المزارع في منطقة غماس في محافظة الديوانية من قبل احد المجرمين لغرض توزيعها فيما بعد على المحافظات " .

وتابع البيان ان " المحكمة اصدرت حكمها وفقاً لاحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".