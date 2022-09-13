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القضاء العراقي يصدر أحكام إعدام وسجن بحق قتلة المقدم الريشاوي

Category: أمـن

Date: 2022-09-13T12:51:58+0000
القضاء العراقي يصدر أحكام إعدام وسجن بحق قتلة المقدم الريشاوي

شفق نيوز / أصدرت محكمة جنايات المثنى، يوم الثلاثاء، حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص من قتلة المقدم طارق الريشاوي.

وأخبر مصدر قضائي، وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة حكمت أيضاً بالسجن 15 سنة لاثنين آخرين تمت إدانتهم بذات بالقضية".

وتوفي الريشاوي في 15 تموز الماضي متأثرا بجراحه اثر إطلاقة نارية أصيب فيها أثناء تأديته لواجبه في ملاحقة تجار المخدرات.

وذكر مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية دخلت باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات خطير بقضاء الخضر شرقي المحافظة استمر لقرابة النصف ساعة، انتهى بإصابة قائد القوة الأمنية وهو برتبة مقدم بجروح خطيرة".

وبين المصدر، أن "المتهم المطلوب قام بإحراق منزله، قبل تنفيذ أمر مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه".

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