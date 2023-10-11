القضاء العراقي يصدر أحكام إعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، أحكاماً تراوحت بين الاعدام والسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة "المثيل امفيتامين" المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم الأربعاء، أن "المحكمة أصدرت حكمين بالاعدام بحق مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما (2) كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين في منطقة الشعلة في بغداد"، لافتا إلى أن "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان ثالث ضبطت بحوزته (1) كيلو من مادة الكريستال وكيسا يحتوي على مادة الحشيشة المخدرة في محافظة اربيل بقصد بيعها على المتعاطين من خلال توزيعها على باقي المحافظات"، مشيرا إلى أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات".