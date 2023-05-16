بينها الإعدام .. القضاء العراقي يصدر أحكاماً مختلفة بحق "مغتصبي الأطفال"

شفق نيوز/ أصدرت محاكم جنايات البصرة والرصافة وصلاح الدين، أحكاما مختلفة بحق مدانين بجرائم تتعلق باغتصاب أطفال، وفقا لما أعلنه مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الاعلامي التابع للمجلس في بيان اليوم، أن "محكمة جنايات البصرة اصدرت حكما بالاعدام يوم الاثنين الموافق 15/ 5/ 2023 بحق مجرم عن جريمة استدراج طفلة قاصرة واغتصابها ومن ثم قتلها والقاء جثتها في النفايات والتي وقعت بتاريخ 12/ 4/ 2023، لافتا الى ان الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ و ج من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالاعدام بحق احد المجرمين لقيامه بخطف واغتصاب طفلتين في بغداد، مبينا أن الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 393 / 1 / 2 – أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

وتابع مجلس القضاء في بيانه، أن "محكمة جنايات صلاح الدين اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم عن جريمة اغتصاب طفل"، مشيرا الى أن "الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة 396 / 2 من قانون العقوبات".