القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالإعدام بحق 11 إرهابياً خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق خلية إرهابية تضم أحد عشر إرهابياً ينتمون لتنظيم، عن "جريمة" التخطيط لشن هجمات تستهدف مؤسسات الدولة العراقية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين أقدموا على الانتماء لداعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتهم الخاصة، فضلاً عن تلقيهم تدريبات تخصصية على تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، واستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مؤسسات الدولة لأغراض إرهابية".

وأضاف أن "الأحكام صدرت بحقهم استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".