القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالإعدام بحق تجار مخدرات بينهم امرأة أجنبية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة تجار للمخدرات بينهم امرأة تحمل جنسية أجنبية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم كيلوغرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، وميزانين إلكترونيين بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".