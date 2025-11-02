القضاء العراقي يصدر جملة من الأحكام بينها السجن المؤبد بحق تجار مخدرات

شفق نيوز - النجف

أفاد مصدر في مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الأحد، بصدور أحكام بحق عدد من تجار المخدرات بينها السجن المؤبد في محافظة النجف.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن المصدر قوله، إن محكمة جنايات النجف أصدرت أحكاماً بحق تجار مخدرات شملت ثلاثة احكام بالسجن المؤبد، وأربعة أحكام بالسجن 8 سنوات، و حكمين بالسجن 10 سنوات.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في نهاية العام 2024 تفكيك 600 شبكة للاتجار بالمخدرات دولية ومحلية، واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.