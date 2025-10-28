القضاء العراقي يصدر توضيحاً بحق سوري الجنسية روّج لداعش وحرق صوراً للامام علي

شفق نيوز- بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، توضيحا، بشأن صدور حكم بالإعدام بحق سوري الجنسية روّج لتنظيم داعش وحرق صوراً للإمام علي في النجف.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة قرار حكم صادر عن محكمة جنايات النجف يتضمن حكما بالإعدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بداعي أنه تم اعتقاله بتهمة (نشره مقطع فيديو بتمجيد الرئيس السوري الحالي واحتوائه على مواد تخص الجيش الحـر في هاتفه)".

وأضاف: "إننا نوضح أن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث أن الحكم الصادر بحق المتهم عن جريمة الاعتراف بالتمجيد للإرهابي المقبور أبو بكر البغدادي، وكذلك الإشادة والتشجيع بقتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي في منطقة الطارمية وذلك بنشر فيديوهات تتعلق بذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: " كما أنه طلب من أشخاص الانتماء لداعش الإرهابي، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات وهو يقوم بحرق صورة الامام علي، الغاية منها اثارة الفوضى والفتن داخل المجتمع الواحد".

وأشار البيان، إلى أن "هذا الحكم غير نهائي و سوف يدقق من قبل محكمة التمييز الاتحادية عند ورود اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي".