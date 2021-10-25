القضاء العراقي يدين المتهم بأغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد ويصنف الجريمة بدافع إرهابي

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، باعتراف المتهم باغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد، وزميله المصور صفاء، أمام القضاء بارتكاب الجريمة بدافع "إرهابي".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "بناء على اعترافات المتهم، قررت المحكمة تحديد الأول من الشهر المقبل موعدا للنطق بالحكم، وتكيف الجريمة ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

واغتيل الإعلامي البارز أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في 10 كانون الثاني 2020، في محافظة البصرة جنوبي العراق، وذلك أثناء تغطيتهما للتظاهرات التي شهدتها المدينة حينها.

وتزامنت عملية اغتيال عبد الصمد وزميله، حملات مشابهة في بغداد ومحافظات أخرى، طالت ناشطين في ساحات التظاهر التي كانت في أوجها أنذاك.

ويصادف اليوم 25 تشرين الأول، الذكرى الثانية لانطلاق احتجاجات تشرين في العاصمة بغداد وتسع محافظات عراقية، والتي كانت أبرز مطالبها الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.