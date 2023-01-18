القضاء العراقي يحكم عنصرا بارزا بداعش بالإعدام وتفكيك عصابة للمتاجرة بالمخدرات

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق "أحد أبرز" اعضاء تنظيم داعش بعد اعتقاله في وقت سابق من قبل مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي شمال العاصمة بغداد.

وذكر الحشد الشعبي في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا "الإرهابي كان مسؤولا عن تعذيب وابتزاز المواطنين العزل وبعدها شارك بمعارك صد تقدم القوات الأمنية نحو قضاء الحويجة، وبعد معارك الانتصار تخفى بين الأهالي وذهب للعمل في قاطع شمال بغداد (الطارمية)، وتسلم إدارة عدة مضافات تحتوي على العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة والمتوسطة والصواريخ وشارك بعدة عمليات استهدفت القوات الأمنية".

ووفقا للبيان فإنه "قد تم إلقاء القبض عليه سابقاً بخطة استخبارية نوعية وكمين محكم تم استدراجه واعتقاله بعملية دقيقة في شمال بغداد من قبل مديرية الأمن والانضباط بعد استحصال الموافقات القضائية وبعد اكمال التحقيقات احالته الى القضاء العراقي وتم اصدار حكم بحقه (بالإعدام شنقاً حتى الموت)".

وفي بيان ثان قال الحشد، إن قوة من اللواء 13 في الحشد الشعبي وبالتعاون مع معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك عصابة لتجارة المخدرات تتنقل بين محافظتي كربلاء والنجف.

جاء ذلك خلال عملية أمنية نوعية و كمين محكم استمر لعدة ساعات، بحسب البيان ذاته.

وبهذا الصدد صرح آمر اللواء 13 بالحشد قاسم مصلح لموقع الحشد الشعبي بأنه "بعد ورود معلومات استخبارية وبتنسيق عال بين لوائنا والاستخبارات في هيئة الحشد تمكنا من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة بعد نصب كمين محكم استمر لعد ساعات ومراقبة من كربلاء الى النجف ومن ثم من النجف الى كربلاء بعد جلبهم حبوب مخدرة من مموليهم".

وأضاف ان عملية إلقاء القبض كانت بالجرم المشهود وجاءت وفق مذكرة قضائية رسمية.