القضاء العراقي يحكم بإعدام داعشي شارك في جرائم سنجار واختطاف الإيزيديات

أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، يوم الأحد، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق مدان بالانتماء الى تنظيم داعش، تورط في تنفيذ عمليات "إرهابية" استهدفت القوات الأمنية والمواطنين.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، أن "الإرهابي" المدان اشترك مع مجموعته في ارتكاب "جرائم مروعة" في قضاء سنجار "ذات الغالبية الايزيدية" سنة 2014 إبان سيطرة التنظيم المتشدد على مدينة الموصل ومناطق أخرى تُقدر مساحتها بثلثي البلاد.

وأوضح البيان أن الجرائم المنفذة "شملت خطف النساء الإيزيديات وقتل الرجال، بهدف زعزعة الأمن، والاستقرار في البلد وبث "الرعب" في نفوس المواطنين تحقيقاً لغايات "إرهابية".

ووفقا للمجلس، فإن الحكم صدر بحق المدان استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولا من قانون "الناجيات الايزيديات" رقم 8 لسنة 2021.

وكان تنظيم "داعش" قد شن في آب 2014 هجوماً واسعاً على قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، ارتكب خلاله جرائم إبادة جماعية، قبل أن تتمكن قوات البيشمركة الكوردية بمساندة التحالف الدولي من تحرير القضاء في تشرين الثاني 2015.

وفي آب 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم من محافظة نينوى بالكامل، قبل إعلان "الانتصار النهائي" أواخر العام نفسه.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن التنظيم قتل واستعبد آلاف الإيزيديين، فيما لا تزال أكثر من 2600 امرأة وفتاة في عداد المفقودين.

وعلى صعيد المقابر الجماعية، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة في قضاءي سنجار والبعاج، لم يُفتح منها سوى 32 مقبرة حتى الآن.

وبحسب البيانات الرسمية، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص من آلاف الضحايا، جرى تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها لذويهم، بينما تقدر الأمم المتحدة وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية خلفها التنظيم في العراق، تضم نحو 12 ألف جثة.