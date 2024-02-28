القضاء العراقي يحكم بإعدام خمسة تجار مخدرات ثلاثة منهم أجانب

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الأربعاء، أحكاماً بإعدام خمسة مدانين بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التجار الخمسة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الأجنبية، يعملون في تجارة المخدرات (كبتاغون) في محافظة المثنى، حيث يتم جلبها من محافظة النجف ومن ثم تهريبها إلى دول الجوار".

وأضاف أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".