القضاء العراقي يحكم بالإعدام والمؤبد على ثلاثة مدانين بينهم محامٍ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت أحكامًا تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت ضد متهمين اثنين تمت إدانتهما بجريمة قتل في نزاع عشائري بقضاء سوق الشيوخ، مدينة الناصرية، مركز المحافظة"، مشيرا إلى أن "المدانين أحدهما شرطي والآخر محامٍ."

وأضاف المصدر أن "المحكمة حكمت أيضًا بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 15 مليون دينار ضد تاجر مخدرات، بعدما تمت إدانته بالتجارة بالمواد المخدرة وسط الناصرية."

وبيّن المصدر أن "القرارين صدرا وفق أحكام المادتين 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، و28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017."