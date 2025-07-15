القضاء العراقي يحكم بالإعدام لمدان قتل فتاة خنقاً بواسطة سلك كهربائي

شفق نيوز - ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالاعدام بحق مدان بقتل فتاة خنقاً.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ضد متهم بعدما تمت إدانته بارتكاب جريمة قتل إحدى الفتيات في مدينة الناصرية العام الماضي 2024 باستخدام سلك كهربائي.

وبين المصدر، أن القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.