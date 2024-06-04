القضاء العراقي يحكم بالإعدام شنقا لمرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الإيزيديين

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام شنقا على مجرم ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد المواطنين الايزيديين.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم أن "المجرم مع أفراد مفرزته العسكرية قاموا بإعدام عدد من المواطنين الايزيديين ودفنهم بعد تصويرهم ونشر المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعصابات الإرهابية وكذلك قيامه بمهاجمة القوات الأمنية في محافظتي نينوى وصلاح الدين".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية /1 ،3 ،4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 7/ اولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021".

يشار إلى أن تنظيم داعش اجتاح قضاء سنجار في صيف 2014 وارتكب جرائم إبادة جماعية بحق الإيزيديين كما قام باختطاف أكثر من خمسة آلاف من النساء والأطفال وما زال المئات منهم مجهوليّ المصير.