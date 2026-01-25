القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق 8 تجار بالمخدرات

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الأحد، أحكاماً بـالإعدام بحق ثمانية مدانين، عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 600 ألف حبة مخدرة من مادتي الأمفيتامين والكافيين".

وأضاف أنه "صدر الحكم بحقهم استناداً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في 25 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تفكيك 1200 شبكة محلية ودولية للاتجار بالمخدرات مع ضبط ومصادرة أكثر من 14 طناً من المواد المخدرة المختلفة خلال ثلاث سنوات من عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.

وكان المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2025، عن تفكيك 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.