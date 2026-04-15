القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالإعدام بحق 5 متاجرين بالمخدرات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الأربعاء، أحكاماً بالإعدام بحق خمسة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين ضُبطت بحوزتهم كمية تبلغ 2.800 كغم من مادة (الميثيل أمفيتامين) المخدرة، إضافة إلى 1100 حبة من نوع (ترامادول)، ومواد مخدرة أخرى، ومبالغ مالية".

وأضاف البيان أن "الأحكام صدرت بحقهم استناداً لأحكام المادة (27/ أولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات".