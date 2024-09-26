القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق قاتل مواطن بعد تسليبه و المؤبد لتاجر مخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بصدور حكم الإعدام بحق شخص أُدين بقتل مواطن بعد أن قام بتسليبه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت ضد متهم تمت إدانته بتسليب وقتل أحد المواطنين في ناحية الحيرة جنوبي النجف مطلع العام الحالي".

من جانب اخر، افاد مصدر أمني، بان محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن المؤبد وغرامة 20 مليون دينار بحق تاجر مخدرات حاول إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".