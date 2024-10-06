القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق داعشي وثلاثة تجار للمخدرات

شفق نيوز/ افاد مجلس القضاء الاعلى، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق "مجرم ارهابي" ينتمي إلى تنظيم داعش.

و ذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "الإرهابي اشترك مع عصابات داعش الارهابية في مقاتلة القوات الأمنية وحث المواطنين على الانخراط معهم".

و أضاف أن "الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة الثانية /1 و 3 و 5 و 7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي بيان ثان أعلن المجلس أن، المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بحق جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس أن "المدان الأول ضبط بحوزته 111 كيلو غراما من مادة الأمفيتامين المخدرة"، مبينا أن "المدانين الاخرين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأوضح أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".