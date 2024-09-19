القضاء العراقي يحكم باعدام ثلاثة عناصر من داعش

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الخميس، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين لانتمائهم إلى تنظيم داعش.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "الارهابيين الثلاثة شاركوا بعمليات ضد القوات الأمنية في محافظتي الانبار وصلاح الدين وذلك تحقيقا لغايات ارهابية بغية بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الأبرياء".

وتابع أن "الأحكام صدرت استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يُشار الى أن تنظيم داعش كان قد اجتاح مناطق ومدن تُقدر بثلث مساحة العراق في أواسط العام 2014 وارتكب مجازر وفرض أحكامه المتشددة بحق المدنيين بشكل عام وبالخصوص من الطوائف والمذاهب والأديان الأخرى.

وتمكنت القوات الأمنية العراقية من هزيمة التنظيم المتشدد عسكريا بعد عمليات امنية استمرت ثلاث سنوات نفذتها بمساندة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.