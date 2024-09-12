القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق تجار مخدرات ضبطت بحوزتهم أكثر من 100 كغم من المخدرات

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الخميس، أن المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالإعدام بحق أربعة من تجار المخدرات لقيامهم باستيراد المواد المخدرة من احدى دول الجوار لغرض الاتجار بها في العراق.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "ثلاثة من المدانين ضبطت بحوزتهم 65 كيلو غراما من الحبوب المخدرة نوع صفر واحد، فيما ضبطت بحوزة المدان الرابع على 47 كيلو غراما من المواد المخدرة موزعة على 267 كيسا، لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وبين أن "الاحكام صدرت بحقهم وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ثان، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم كيلو ونصف و11 غرام من مادة الميثيل الأمفيتامين المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".