القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق تجار مخدرات ضبطت بحوزتهم 24 كغم من تلك المواد

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات البصرة أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال المجلس في بيان "المدانون ضبطت بحوزتهم على 24 كيلو غراما و 700 غرام من مادة الكوكايين المخدرة بقصد الاتجار وبيعها بين المتعاطين".

وأوضح البيان أن الاحكام الثلاثة صدرت وفقا لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 من قانون العقوبات.