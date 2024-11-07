القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق تجاري مخدرات ضبطت بحوزتهما 12 كغم من المواد المخدرة

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الخميس، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 12 كغم من مادة الأمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت مؤخرا تفكيك 600 شبكة للاتجار بالمخدرات دولية ومحلية، واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.