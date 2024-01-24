القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق تاجري مخدرات احدهما امرأة

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، يوم الأربعاء، حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين احدهما امرأة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم أن "المدانين ضبط بحوزتهما مادة الامفيتامين المخدرة بوزن (3) كيلو غرام مع مبلغ مالي قدره (48) مليون دينار عراقي وبندقية كلاشنكوف".

وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".