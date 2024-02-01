القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات

شفق نيوز/ أفاد مجلس القضاء الاعلى، يوم الخميس، أن المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكمين بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدانين ضبط بحوزتهم (1) كيلو ونصف من مادة الامفيتامين المخدرة وبندقية كلاشنكوف".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49من قانون العقوبات".