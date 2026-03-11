القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على مدان ضبطت بحوزته طائرة مسيرة لدعم داعش

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان بالانتماء لتنظيم داعش ضبطت بحوزته طائرة مسيرة كان يخطط لاستخدامها في تنفيذ عمليات "إرهابية" لزعزعة الأمن والاستقرار في بغداد خلال العام 2024.

وذكر المجلس في بيان أن "الإرهابي استخدم منزله ورشة لتصنيع وتجهيز هذه الطائرات حيث ضبط بحوزته طائرة مسيرة كان يروم استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المواطنين، بالإضافة إلى استغلالها في نقل تبرعات مالية لدعم داعش".

وأوضح البيان أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".