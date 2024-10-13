القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على مدان بتمويل داعش عبر شركة توسط لبيع وشراء العملات

شفق نيوز/ افاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الاحد، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان بتمويل كيان داعش الارهابي بمبالغ مالية.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدان اقدم على تمويل كيان داعش الإرهابي بمبالغ مالية من خلال شركة تقوم بالتوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية بقصد غسل الأموال و تمويل العمليات الإرهابية".

وأضاف أن "الحكم صدر أستنادا لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/عاشرا من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".