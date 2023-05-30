القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على أفراد عصابة لتزييف العملة الأجنبية والمحلية

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أفراد يمثلون عصابة لتزييف العملة اعتقلها الحشد الشعبي سابقا.

وكانت المديرية العامة للأمنِ والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي قد تمكنت بعملية نوعية خاصة وكمين محكم تكلل بالنجاح باعتقال شبكة من مزيفي العملة حيث تم ضبط مبلغ قدره 300,000 دولار مزور فئة (100) دولار، و65،000 دولار مزور فئة (50) دولار كذلك مبلغ 27،000،000 مليون فئة (25) ألف دينار عراقي.

ووفقا لبيان صادر عن الحشد، فإن العصابة كانت تقوم بتزييف العملة المحلية والاجنبية بطرق عالية الاحتراف وبدعم خارجي مباشر مستهدفةً الشارع المحلي وتأجيج الفتن الداخلية من خلال تمويل الشارع بعملات مزيفة تهدد تجارة المواطن الكادح.

ونوه البيان إلى أنه بعد إتمام العملية وثبوت تورطهم من خلال الاعترافات أصدر القضاء العراقي حكم السجن المؤبد بحقهم، وسيتم فتح ملف تحقيقي كامل لمتابعة تشعبات وارتباط هذه الشبكات الاجرامية وملاحقة المتورطين معهم.